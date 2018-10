Toets moet over voor deel VMBO Maastricht

Ⓒ ANP

MAASTRICHT - Ongeveer de helft van de huidige vierdejaarsleerlingen van VMBO Maastricht moet de komende weken een of meer toetsen of opdrachten inhalen. Die hadden ze eigenlijk als derdejaars al moeten doen, maar ze werden toen niet aangeboden of zijn gemist. Het gaat om onderdelen van het Programma van Toetsing en Afsluiting, PTA.