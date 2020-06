Sint-Petersburg stil door coronacrisis

Het is de vraag of toeristen deze zomer nog naar Sint-Petersburg komen, bijvoorbeeld voor een ritje met paard en wagen. Ⓒ Foto EPA

SINT-PETERSBURG - In Sint-Petersburg, het Venetië van Rusland waar op 22 juni het hoogtepunt van het jaarlijkse Witte Nachten-festival wordt gevierd, probeert men te redden wat er te redden valt. Tegen de klippen van de coronacrisis op, die in Rusland nog iedere dag 9.000 nieuwe besmettingsgevallen telt en nog lang niet onder controle is.