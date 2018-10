Reisadvies VS voor Nederland aangescherpt

WASHINGTON - Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Nederland aangescherpt vanwege terroristische dreiging in Nederland. Dat laat het Amerikaanse ministerie weten. Het dreigingsniveau dat de Verenigde Staten geven is verhoogd van level 1 naar level 2, dat betekent dat er sprake is van verhoogde veiligheidsrisico's en mensen moeten extra voorzichtig zijn.