Spoorwegovergang mijden door slimme autonavigatie

In de proef geeft het navigatiesysteem alternatieve routes om het spoor via tunnels en bruggen veiliger te kruisen. Wie toch een gevaarlijke overweg nadert, ontvangt een waarschuwing. Ook worden files voor dichte spoorbomen vermeden. „Het is onze bedoeling om bestuurders bewust te maken van de toenemende risico’s op overwegen. Het treinverkeer raast steeds sneller en vaker langs. Beter is omleiden. Dat hoeft niet meer tijd te kosten”, aldus woordvoerder Jaap Eikelboom van ProRail. Het plan wordt morgen gelanceerd tijdens de Hollandse ’Innovation Expo’ in Rotterdam.

Tegelijk is ProRail met gemeenten en grondeigenaren volgens Eikelboom druk bezig om zoveel mogelijk van de circa tweeduizend overwegen in Nederland op te heffen of extra te beveiligen. „Maar soms is dat moeilijk, als er te veel lokale belangen zijn.”

Op de innovatiebeurs in Rotterdam zijn ook nieuwe interactieve tegels te zien, die ov-reizigers op stations vertellen waar ze heen moeten. „Bijvoorbeeld om mensen in drukke uren beter te spreiden over het perron. Ook daarmee zijn testen gestart. De tegels wekken zelf energie op en communiceren via automatische lichtsignalen die iedereen begrijpt”, zegt de ProRail-woordvoerder.

Ze worden volgens ProRail voorzien van temperatuur-sensoren die aangeven wanneer het perron glad wordt. „Daar kunnen we tijdig op inspelen met anti-ijsmiddelen. Tevens gaan we op deze manier de reizigersstromen in kaart brengen.”

ProRail gaat verder de ’oversteekhulpen’ voor ouderen en minder validen op overwegen uitbreiden. „Het zijn zuilen”, aldus Eikelboom. „Een groen symbool geeft aan dat voetgangers rustig kunnen doorlopen, wit betekent dat de bomen snel dicht gaat.”