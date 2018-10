Ondanks baan toch nog arm

Dat blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat vandaag verschijnt. Daaruit komt naar voren dat het aandeel van de werkende armen, zoals het SCP hen noemt, al sinds 1990 stijgt. Volgens de laatste cijfers, uit 2014, behoort inmiddels 4,6 procent tot deze categorie. Cijfers inclusief de afgelopen economisch goede jaren zijn er nog niet. Maar stellen dat het aantal werkende armen gedaald zal zijn, is te kort door de bocht. „De groei van het aantal werkende armen kwam niet alleen door de crisis”, zegt Cok Vrooman, een van de betrokken onderzoekers.

Het SCP gaat uit van het ’niet-veel-maar-toereikend-criterium’ om iemand als arm te beschouwen. Dat zijn de inkomsten die nodig zijn voor onvermijdelijke uitgaven plus nog wat minimale kosten voor sociale activiteiten. Voor een alleenstaande komt dat uit op 1063 euro per maand en voor bijvoorbeeld een paar met twee kinderen op 2000 euro.

Vrooman legt uit hoe het kan dat er in totaal 320.000 werkende Nederlanders zijn die onder de armoedegrens vallen. „Mensen in loondienst zijn vooral arm omdat ze te weinig uren werken. En bij zzp’ers is het doorgaans omdat ze te weinig per uur verdienen.”

Lastige groep

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanpak van armoede, maar hebben moeite om de groep werkende armen in kaart te brengen. „Het is een lastige groep om te bereiken”, zegt Vrooman. „Zeker als het om mensen gaat die nooit bij de sociale diensten in beeld zijn geweest, omdat ze bijvoorbeeld nooit een uitkering hebben gehad. En ook niet in beeld komen via andere kanalen, zoals de school of de huisarts. Vaak gaat dat dan om mensen zonder kinderen of om zelfstandigen.”

De gemeenten zelf wijzen de moeilijkheid van het toeslagensysteem aan als een belangrijk probleem. Door het werken met voorschotten en terugvorderingen raken vooral mensen met tijdelijke baantjes en wisselende inkomsten al snel het overzicht kwijt over hun financiën.

Neem je lasten onder de loep!

Om flink te snoeien in je uitgaven, is het verstandig om je vaste lasten onder de loep te nemen. Zeker nu die voor het komende jaar flink lijken te stijgen. De herfstmaanden zijn daar zeer geschikt voor. „Het is echt een klusje voor een regenachtige dag”, zegt een woordvoerder van de Consumentenbond. „Met een avondje je papieren doornemen kun je honderden euro’s verdienen.” Drie tips om je vaste lasten op de schop te nemen:

1. Overstappen voor energie

Overstappen is sowieso het credo om geld te besparen. Maar bij de energieleverancier loont dat het meest, zeker als je al jaren bij dezelfde zit. „Als je nog nooit bent overgestapt, zit je vaak op heel dure tarieven”, zegt de zegsvrouw van de Consumentenbond. „Dan kun je zo 300 tot 400 euro besparen. Maar door welkomstkortingen kan het ook lonen om elk jaar over te stappen.”

2. Autoverzekering

Wie tien jaar geleden zijn nieuwe auto volledig casco verzekerde, doet er goed aan die dekking nog eens tegen het licht te houden. De auto is inmiddels een stuk minder waard, dus wellicht is een beperkt casco-verzekering inmiddels wel afdoende.

3. Afdingen

Overstappen loont in sommige gevallen. Maar het is vaak ook veel gedoe, zeker bij internet en tv als je nieuwe apparatuur aan moet sluiten. Dan kun je ook een korting regelen bij je huidige leverancier. „Als je belt en zegt dat je denkt aan overstappen, kun je negen van de tien keer een betere aanbieding krijgen”, zegt de woordvoerder van de Consumentenbond.