Nog geen einde aan fileleed, grootste ellende moet nog komen

Dat stelt de ANWB op basis van de filecijfers over de eerste negen maanden van dit jaar op het totale wegennet. „De ingezette trend zet zich ook deze (na)zomer weer gewoon verder door. Het derde kwartaal nam het aantal opstoppingen ook weer toe, mede door het prachtige weer en de vele dagjesmensen die eropuit trokken”, constateert Arnoud Broekhuis.

„Op de wegen in de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant maar ook in Limburg was het daardoor veel drukker vergeleken met de matige zomer van vorig jaar. Overdag maar ook gedurende het weekend stroomde het verkeer op deze provinciale wegen veel minder door. Ook de vele bermbranden zorgden voor extra oponthoud op de wegen”, meldt de verkeersspecialist van de ANWB.

Broekhuis: „De filezwaarte is tot nu toe zo’n 20 procent hoger dan vorig jaar. Dat is vooral voor automobilisten te merken die gebruikmaken van de grootste knelpunten in het Nederlandse wegennet en dagelijks onderweg zijn op de A27 Utrecht-Breda, de A4 Amsterdam-Rotterdam, de A58 Breda-Eindhoven en de A15 Rotterdam-Gorinchem.”

Grootste ellende

Maar de grootste ellende op de weg moet nog komen, voorspelt de ANWB. „Het vierde kwartaal is altijd het drukste. Het betekent veel rijden in het donker onder slechte weersomstandigheden. De herfst en aanstormende winter zorgt altijd voor veel verkeershinder. Het is dan ook raadzaam extra alert te zijn en je rijgedrag aan te passen”, meent Broekhuis. „Want ook kleine aanrijdingen zoals kop-staartbotsingen in de file leiden tot veel en onnodig oponthoud.”

De drukte op de weg is natuurlijk ook het gevolg van de economische groei, waardoor er meer en meer vrachtverkeer en bestelbusjes over de wegen rijden. „Maar ook het wagenpark blijft groeien tot inmiddels alleen al 8,2 miljoen personenauto’s. Daarnaast zullen we ook door de vergrijzing vaker stilstaan. De mobiliteit neemt toe en vooral in de avondspits is er een toename te zien van ’oudere’ automobilisten die na een dagje uit huiswaarts keren op hetzelfde moment als het woon-werkverkeer”, ziet de ANWB-zegsman.

De drukste spits van dit jaar was voorlopig die van dinsdagmiddag 22 mei, toen stevige regenbuien en ongelukken voor veel vertraging zorgden. Op het drukste moment stond er toen op snel- en provinciale wegen in totaal 955 kilometer file.