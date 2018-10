Nazomer leeft op: van kil naar warm in het weekend

De kans op neerslag is donderdag klein en de temperatuur klimt uit het dal. ’s Middags wordt het met een matige zuidwestenwind zo’n 18 graden in het grootste deel van het land. Vrijdag kan het in het binnenland zelfs 20 of 22 graden worden. Het wordt een mooie dag met flinke zonnige perioden en neerslag wordt er niet verwacht.

Zaterdag schijnt de zon ook volop. De temperatuur loopt snel op en ’s middags is het 18 graden aan zee 22 of 23 graden dieper landinwaarts. Bij die hoge temperaturen is het niet uitgesloten dat er in de middag een paar forste stapelwolken ontstaan. Zondag komt er een voorlopig einde aan de nazomer.

„Na het natte intermezzo op zondag zien we een nieuw hogedrukgebied dat het weer in een groot deel van Europa gaat bepalen. Het zou dan opnieuw vrij zonnig en droog kunnen worden met maxima oplopend richting 20 graden. In het zuiden mogelijk nog warmer”, aldus weerman Raymond Klaassen.