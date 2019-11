Ⓒ Politie

OSS - In een klein bos vlak bij het woonwagenkamp in Oss waar het woensdag opgepakte onderwereldkopstuk Martien R. (48) is opgepakt, heeft de politie in ondergrondse containers een voorraad Kalasjnikovs en M16’s gevonden. Politie en OM vermoeden dat ze van de beruchte misdaadfamilie R. zijn.