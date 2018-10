Verdachte moord misdaadblogger Martin Kok in cel aangehouden

Volg de zaak vanaf 10.00 uur hieronder via de tweets van Saskia Belleman.

B. is dinsdag in zijn cel aangehouden en zit in volledige beperking, dat wil zeggen dat hij enkel contact mag hebben met zijn advocaat. Over wat voor feit het gaat, is niet bekendgemaakt. Hoogstwaarschijnlijk een ernstig feit, voor lichtere vergrijpen zitten verdachten meestal niet in beperking. De officier van justitie wil niet zeggen of die nieuwe zaak met de zaak-Kok te maken heeft of daar effect op kan hebben.

Ontsnapt

Misdaadblogger Kok (49) - zelf ook eerder veroordeeld voor moord - werd op 8 december 2016 doodgeschoten bij seksclub Boccaccio in Laren. Hij ontsnapte enkele uren voor zijn liquidatie nog aan de dood in Amsterdam, toen daar een poging werd gedaan hem van het leven te beroven.

B., wordt verdacht van het medeplegen van moord en een poging tot moord op Kok. Afgelopen april werd hij opgepakt. Volgens de aanklagers is zijn DNA-materiaal gevonden op een zogenoemde PGP-telefoon (Pretty Good Privacy), die op de bewuste avond een zendmast vlak bij de seksclub aanstraalde.

’Leugens’

De in Marokko wegens moord opgepakte Anouar B. zou tegen de politie hebben verklaard dat B. hem zou hebben verteld over de moord op Kok. ,,Onmiskenbaar belastende verklaringen", aldus de rechter. ,,Leugens", aldus de advocaat van Achraf B. B. zelf zegt dat hij nooit met Anouar B. over de moord op Kok of wat voor moord dan ook heeft gesproken. Verder beroept hij zich op zijn zwijgrecht.

Voor de liquidatie van Kok zat ook de 25-jarige Zakaria A. in voorarrest. Het OM verdenkt hem nog steeds, maar worstelt met de bewijsvoering. A. blijft wel in de cel, hij zat namelijk al vast in een andere zaak. Het OM kon woensdag geen update hierover geven. A.'s advocaat was wel aanwezig in de rechtbank, als publiek.

Blogger Kok stortte zich na zijn criminele loopbaan op zijn website vlinderscrime.nl. Daarop schreef hij over misdaad en noemde hij verdachten en criminelen bij hun volle naam.

De volgende zitting is gepland op 12 december, B. blijft sowieso tot die tijd in de cel zitten.