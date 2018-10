Macron accepteert toch ontslag minister Collomb

Inmiddels heeft Macron toch goedkeuring voor het ontslag verleend, meldt het Élysée. Premier Édouard Philippe is gevraagd namen te noemen van een geschikte opvolger. In de tussentijd zal hij ook Collombs taken als minister van Binnenlandse Zaken overnemen.

Collomb (71), een voormalig boegbeeld van de socialistische partij, was van 2001 tot mei 2017 burgemeester van Lyon. De nieuwe verkiezing voor het burgemeesterschap is in 2020.

Het is niet de eerste keer dat een minister opstapt tijdens het presidentschap van Macron. Minister van Milieu, Nicolas Hulot, en minister van Sport, Laura Flessel, gingen Collomb onlangs voor. Flessel ruimde om persoonlijke redenen het veld. Hulot stapte op uit onvrede over het milieubeleid van de regering.

Het vertrek van Collomb betekent een nieuwe klap voor de hervormingsgezinde president, wiens populariteit onder druk staat. De inmiddels veertigjarige Macron zorgde eerder nog voor een revolutie door een eigen beweging te vormen en vorig jaar de verkiezingen te winnen. De gevestigde politieke partijen hadden het nakijken.