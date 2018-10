Oudere verdwaalt in woud van toeslagen

Een meerderheid in het parlement steunt een CDA-plan voor een landelijke voorlichtingscampagne voor bejaarden. Kamerlid Evert-Jan Slootweg hoopt dat ouderen daarmee leren dat ze recht hebben op het geld en hoe ze het kunnen aanvragen.

Maar de aanvraag zelf moet ook makkelijker worden van de Kamer. Het kabinet moet onderzoeken hoe dit systeem anders kan. De CDA’er wil het liefst dat ouderen een bericht krijgen dat ze waarschijnlijk recht hebben op een toeslag, gebaseerd op gegevens die de overheid al heeft, zoals ook gebeurt bij een belastingaangifte die al is ingevuld.

Slootweg ziet dat het een groot probleem is. Uit eerder onderzoek bleek bijvoorbeeld dat een op de zes ouderen die recht hebben op huurtoeslag, de toelage niet aanvraagt. „Ik vind dit zeer zorgelijk en eigenlijk onacceptabel.” De CDA’er denkt dat nog veel mensen digitale aanvragen lastig vinden en sommige weduwes en weduwnaars, die de administratie altijd door hun partner hebben laten doen, hebben er gewoonweg geen handigheid in. In elk geval VVD, D66 en PvdA steunen zijn plan voor een overheidscampagne en het pleidooi dat de aanvraag gemakkelijker moet.

Het voorstel wordt vandaag gedaan tijdens de algemene financiële beschouwingen. In dat tweedaagse debat worden de financiële plannen van het kabinet uitgebreid besproken.

De oppositie zal daarin natuurlijk op het ’d-woord’ blijven hameren: de afschaffing van de dividendbelasting. „Maar daar zet ik ook het p-woord tegenover, de publieke sector”, belooft SP-Kamerlid Renske Leijten alvast. „Het is mooi dat het kabinet hierin investeert, maar het is nog geen tiende van wat er de afgelopen jaren is bezuinigd.” Ook de lasten van de klimaatplannen, die volgens haar niet bij de gewone man terecht mogen komen, blijven een belangrijk thema.

Vaste lasten

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer is het een doorn in het oog dat er ook dit jaar weer miljarden minder worden uitgegeven dan begroot. „We vinden sowieso dat ze te weinig doen, maar zelfs wat ze beloven, maken ze niet waar”, zegt hij over het kabinet. Zo noemt hij het voorbeeld van Defensie dat niet zo veel uitgeeft als het plan was.

Slechts een klein clubje ter rechterzijde wil juist minder uitgeven. De SGP maakt zich er zorgen over dat dit kabinet de vaste lasten niet meer kan betalen als het straks economisch misschien even tegenzit. Nu de uitgavenposten hervormen is dus de boodschap van de partij.