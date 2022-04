Schokkende beelden van val tussen trein en perron: ’Begrijp niet dat ik nog leef’

Het bizarre incident op het Independencia-station werd vastgelegd door een bewakingscamera, waarvan de beelden inmiddels overal te zien zijn. De in het wit geklede vrouw lijkt onwel te worden, raakt haar evenwicht kwijt en valt in de smalle opening tussen de rijdende trein en het perron. Ze lijkt precies tussen twee wagons in te vallen.

Omstanders krijgen de schrik van hun leven en slaan de handen voor hun ogen. Ze vrezen op dat moment nog het ergste. Enkele minuten later zien ze tot hun grote opluchting dat de vrouw weer op het perron wordt getild en zelfs een paar meter op eigen kracht kan lopen.

Lees hieronder verder

Nadat ze van het spoor is gehaald, is te zien dat ze contact maakt met hulpverleners.

Even later is te zien dat ze op het perron zit. Hulpverleners hebben contact met haar en ze lijkt niet ernstig gewond. Ze wordt daarna in een rolstoel naar een ambulance gereden en voor controle naar een ziekenhuis gebracht.

„Ik weet nog dat ik een man naast mij probeerde te waarschuwen dat ik me niet goed voelde, maar vanaf dat moment weet ik niets meer. Ook niet dat ik tussen de treinstellen viel. Ik probeer allemaal nog op een rijtje te krijgen hoe het mogelijk is dat ik dit heb overleefd”, aldus Candela.

Waarschuwing: beelden kunnen als schokkend worden ervaren.