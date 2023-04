New York benoemt ‘tsaar’ om ratten uit te roeien

De stad heeft al veel gedaan om ratten te bestrijden, maar om de knaagdieren volledig uit te schakelen, is nu voor het eerst een „toegewijde rattentsaar” benoemd. Haar werk gaat van start in de dichtbevolkte wijk Harlem, waar om te beginnen 3,5 miljoen dollar wordt gestoken in rattenbestrijding.

Corradi, een voormalige lerares, moet met uithoudingsvermogen de „sluwe en vraatzuchtige rattenpopulatie” decimeren. Als expert bij de afdeling onderwijs van de stad heeft ze daar al ervaring mee opgedaan. Nu gaat ze toezicht houden op het bestaande leger van rattenexperts in New York. „Je zult veel van mij zien en veel minder ratten”, zei Corradi volgens The New York Times.

Inspecteurs hebben in New York vorig jaar twee keer zoveel ratten geregistreerd als een jaar eerder. Volgens het stadsbestuur komt dat door de uitbreiding van de inspecties, maar de stijging kan ook worden toegeschreven aan bezuinigingen op sanitaire voorzieningen.

Burgemeester Adams heeft beweerd dat zijn huis als kind werd overspoeld door ratten. Hoon van dierenrechtenactivisten viel hem ten deel toen hij in een eerdere functie een apparaat demonstreerde waardoor knaagdieren in een emmer verdronken.