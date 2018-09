’Aandacht voor psychisch zwaar beroep’

Hij schrijft:

Eerder AOW bij zwaar lichamelijk beroep, met de nadruk op lichamelijk. In deze discussie wordt geheel voorbijgegaan aan psychisch zware beroepen. Met andere woorden: Psychisch is het langer vol te houden dan lichamelijk. Ook dat loopt per individu nogal uiteen en moet naar mijn mening evenmin de aandacht krijgen.

Jan Hoogendoorn Nieuwegein