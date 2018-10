Brief 2 ’Stint toegelaten door ’groene waas’ politici’

Dat de fabrikant tussentijds een zwaardere motor heeft geplaatst, is een mogelijkheid voor de verantwoordelijke instanties om zich te verschuilen. En dat er onderdelen op zitten die nu plotseling niet meer duigen, is mosterd na de maaltijd.

Het RDW heeft de stint afgekeurd op de breedte. De SWOV heeft geadviseerd dat er niet vanzelfsprekend met dit vervoermiddel op de openbare weg gereden kan worden. Er zijn vele technische aspecten die naar mijn mening niet duigen aan dit vervoermiddel.

In 2011 werd de Stint toegelaten op de weg met als moverende reden; niet al te veel belemmeringen opwerpen voor alternatieve vervoermiddelen. Hier is het fout gegaan. Bestuurders en politici schieten in een spagaat als het gaat om milieu, CO2, klimaat, luchtvervuiling etc. Dan worden er beslissingen genomen met een ’groene waas’ voor de ogen, het trieste gevolg kent u.

Jos Huisman

