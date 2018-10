Ⓒ Unsplash

Morgen is het dierendag. Neemt uw huisdier de belangrijkste plek in uw leven in? Heeft uw hond uw leven gered? Zorgt uw kat voor troost op moeilijke momenten? En heeft u vandaag tijd voor een kort telefonisch interview en een foto? Neem dan contact op met oproep@telegraaf.nl. Vertel in de e-mail kort waarom uw huisdier belangrijk is en laat uw telefoonnummer achter.