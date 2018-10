Felle kritiek uit Kamer op minister Ollongren

In dat rapport staat dat gegevens uitwisselen met buitenlandse diensten voor problemen kan zorgen. Op verzoek van Ollongren werd het document pas na het referendum van 21 maart openbaar gemaakt. Vooral oppositiepartijen gingen flink los over het ’slappe verhaal’ waarmee Ollongren probeert haar optreden te rechtvaardigen. SP-Kamerlid Ronald van Raak eist excuses van de bewindsvrouw. Hij gelooft niet dat het belangrijke document toevallig later werd gestuurd. Martin Bosma (PVV) vindt het niet te verkroppen dat een relevant rapport met kritiek ’in de bureaulade is blijven liggen’. „Alsof een goede band met buitenlandse diensten belangrijker is dan informatie voor de eigen bevolking.”

Ook Kamerleden van coalitiepartijen vragen zich hardop af of de D66-bewindsvrouw anders had moeten handelen. Al geloven Malik Azmani (VVD) en Harry van der Molen (CDA) dat de keuze van Ollongren hooguit op een onhandig moment kwam en niet met de bedoeling om informatie bewust achter te houden voor politiek gewin.

’Toeval’

Ollongren zelf noemt het ’toeval’ en blijft bij haar standpunt dat het referendum van 21 maart geen enkele rol heeft gespeeld bij haar besluit. Dat het kritische rapport pas na het referendum openbaar werd, komt volgens haar door afstemming met buitenlandse diensten. Die diensten wilden informatie uit het rapport hebben, terwijl de D66-minister het document zonder ’gelakte’ teksten wilde openbaren. De bewindsvrouw blijft beweren dat Kamerleden niet moeten vallen over de ambtelijke notitie waarin het referendum als niet haalbare datum voor publicatie wordt aangehaald.

De strijdbijl kan nog niet worden begraven. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de positie van de D66-minister in gevaar komt door de affaire, maar de SP dient nog wel een motie in om soortgelijke rapporten direct naar Kamerleden te laten versturen. Ook moet Ollongren nauwkeuriger uitleggen waarom informatie niet voor het referendum wereldkundig is gemaakt.