Kabinet: 80 miljoen euro extra voor jeugdbescherming

Het is een van de maatregelen die de bewindslieden nemen om op korte termijn de nijpende problemen in de jeugdbescherming aan te pakken. Gemeenten hebben gezegd pas volgende maand een besluit te nemen over de 40 miljoen euro die zij tot en met 2025 moeten vrijmaken van het kabinet.

Voor de middellange en lange termijn is een pakket aan maatregelen afgesproken tussen kabinet, gemeenten en GI’s om ervoor te zorgen dat kwetsbare kinderen snel en de goede hulp krijgen, schrijven de bewindslieden. Dat is nu vaak niet het geval.

Bekijk ook: Meer jongeren krijgen jeugdzorg dan eerder gedacht

De Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) riepen Weerwind en Van Ooijen recent op direct te starten met een crisisaanpak, omdat de overheid faalt in haar taak om kwetsbare kinderen te beschermen. Deze conclusie trok de Universiteit van Leiden eerder ook na onderzoek. Maar al sinds 2019 zijn er regelmatig alarmerende berichten afgegeven door beide inspecties, de rechtspraak, Raad voor de Kinderbescherming, de GI’s en FNV Jeugdzorg.

’Niet passend’

Het aantal kinderen dat jeugdbescherming krijgt, moet omlaag. Uit nieuw onderzoek blijkt dat er de laatste jaren een toename is van kinderen van wie de ouders in een complexe echtscheiding liggen. De bewindslieden vinden een uithuisplaatsing voor deze kinderen „niet passend.” Met onder meer de Raad voor de Kinderbescherming wordt naar passender zorg gezocht.

De verwijzing van kinderen naar jeugdbescherming moet eenvoudiger. Per gemeente kan dat anders geregeld zijn, waardoor het organiseren van jeugdhulp een „tijdrovende klus” is met „veel uitzoekwerk” voor jeugdbeschermers. „Dit is kostbare tijd en energie die ten koste gaat van het werk van de jeugdbeschermers gericht op het kind en gezin”, vinden Weerwind en Van Ooijen.

Verlichting

De kortetermijnmaatregelen geven „verlichting”, de structurele oplossing ligt volgens de bewindslieden in het eerder signaleren van problemen en snellere inzet van passende hulp. Daar wordt versneld naartoe gewerkt. Vanaf 2023 tot en met 2025 maakt het ministerie hiervoor in totaal 30 miljoen euro vrij.