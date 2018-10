‘Vliegtaks gaat gewoon door’

Dat zei minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur vandaag bij het in ontvangst nemen van het actieplan /’Slim en Duurzaam’ van de luchtvaartsector. Dat beoogt 35% CO2 reductie in 2030.

De vliegtaks betekent dat reizigers tientjes meer moeten betalen voor hun vluchten.

Mordicus tegen

De luchtvaart is mordicus tegen een tickettaks die naar de algemene middelen gaat. „Laten we met z’n allen nou investeren in de vergroening van de luchtvaart. Vliegen zal altijd blijven. We gaan niet terug naar het stenen tijdperk”, zo zei KLM-topman Pieter Elbers.

Schiphol gaat volgens de nieuwe baas Dick Benschop wel ’lawaaiheffingen’ invoeren om vuile herrievliegtuigen zoveel mogelijk te weren.

Korte vluchten vervangen

„Mobiliteit moet op een hoger niveau komen. Dat willen we met elkaar gaan realiseren als sector. Inclusief een snel internationaal spoornetwerk om korte vluchten te vervangen. Maar daar is wel meer geld voor nodig. De reiziger wil best overstappen als er tijdwinst is”, zei NS-president Roger van Boxtel.

Greenpeace, de Noord-Hollandse Milieufederatie en Natuur & Milieu zijn niet onder de indruk van het actieplan ‘slim en duurzaam’ van de luchtvaartsector. ,,Er is geen sprake van absolute Co2-reductie, er wordt slechts minder snelle uitstoot voorgesteld. Dat zet geen zoden aan de dijk, terwijl alle uitstoot in Nederland moet halveren om de klimaatdoelen te halen. Het wordt daarom tijd dat de luchtvaart door de politiek gehouden wordt aan echte Co2-reductie”, aldus een woordvoerder.

’Groen strikje’

Volgens de milieu-organisaties voelt de sector de groeiende maatschappelijke druk, ,,maar deze plannen zijn daar geenzins een antwoord op. Het is oud nieuws met een klein groen strikje”.

Volgens Sijas Akkerman, directeur Noord-Hollandse Milieufederatie, zijn omwonenden van Schiphol buitenspel gezet in dit plan. ,,Geen woord over de toenemende geluidsoverlast en fijnstof. De enige oplossing is stoppen met de vlieggroei in ons land”, vindt hij.

De milieu-organisaties hebben deze zomer een luchtvaartmanifest gelanceerd waar meer dan 80.000 handtekeningen voor zijn opgehaald. De ondertekenaars roepen op tot een stop op de luchtvaartgroei, eerlijke luchtvaartbelastingen en investeringen in echte duurzame alternatieven zoals trein en elektrische bus.

Luchtvaartexpert Joris Melkert van de TU Delft ziet wereldwijd CO2-problemen. ,,Nieuwe vliegtuigen zijn 2% schoner en stiller, maar de luchtvaart groeit 5% per jaar. Dat is per saldo een ongelijke strijd. Nederland stelt daarbij niks voor in vergelijking met China, India, Istanbul en Dubai, waar gigantische luchthavens verrijzen. Daarom moeten we alle zeilen bijzetten om minder vuile brandstoffen in te burgeren”, meent hij.