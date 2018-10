Fan Bingbing: van Cannes naar huisarrest

Het Chinese persbureau Xinhua maakte woensdagochtend bekend dat Fan is veroordeeld tot het betalen van 884 miljoen yuan ofwel 111 miljoen euro aan de Chinese belastingdienst. Als ze dat geld netjes afdraagt hoeft ze niet de gevangenis in.

Yinyang

Belastinginspecteurs achterhaalden dat Fan een soort yinyang contract is aangegaan voor haar film in Air Strike. Eén deel van het salaris was wit, een ander deel kreeg ze zwart onder tafel. Daarmee voorkwam ze een afdracht van 1 miljoen euro.

Ook bij andere films en opdrachten omzeilden de actrice en haar management taksen voor de Chinese overheid. Via sociale media laat de actrice, die ook in films uit de serie van X-Men en Iron Men speelde, weten dat ze spijt heeft.

,,Ik schaam me voor mijn gedrag en bied aan iedereen mijn verontscguldigingen aan’’, aldus Fan op het platform Weibo. Om vervolgens uitdrukkelijk te stellen dat ze haar succes volledig heeft te danken aan de Chinese staat en de partij. ,,Zonder het goede beleid van de staat, en zonder de liefde van de mensen, is er geen Fan Bingbing.’’

Van de actrice verdween afgelopen zomer ieder spoor. Ook bleek dat het kantoor van haar management was leeggehaald. Velen speculeerden al over belastingproblemen, ook omdat de de partijtop in Peking had aangekondigd hard tegen op te treden tegen ’buitensporige verrijking’.

Afgelopen mei was Fan Bingbing nog te bewonderen in Cannes. Ⓒ FOTO EPA

Ook meer pikante speculaties zagen het licht. Zo beschuldigde de Chinese miljardair Guo Wengui de actrice ervan het bed te delen met vice-president Wang Qishan. Wellicht, zo opperde hij, is de affaire met die partijdinosaurus een reden voor haar plotselinge afwezigheid.

Zeker lijkt in elk geval dat Peking met Fan een voorbeeld wil stellen. Wie tot bloei komt onder het communistische systeem maar vervolgens denkt alle voordelen voor zichzelf te houden, is fout bezig. Andere filmsterren en musici zullen zich nu drie keer bedenken.

Huisarrest

Waar Fan zich exact bevindt, is nog steeds onduidelijk. Hoogst waarschijnlijk heeft ze in juli huisarrest gekregen en moest ze daar, zonder sociale media, het onderzoek van de belastinginspecteur afwachten.

Of ze na betaling van de boete mag blijven acteren voor internationale Hollywood-producties is ook een vraagteken. Al zal ze de inkomsten goed kunnen gebruiken om de pijnlijk hoge boete op de hoesten.