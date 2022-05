Podcast Generatie T ‘Mannen moeten hun mond houden over abortuswet’

Het recht op abortus wordt in de Verenigde Staten mogelijk afgeschaft. Hoe kan het dat dit verworven recht opnieuw ter discussie staat? En is Amerika ons voorland? In de podcast Generatie T gaan vier Telegraafcollega’s in gesprek over dit gevoelige thema. Koen Nederhof zou het recht op abortus graag willen uitbreiden, Marouscha van der Groep daarentegen is voor inperken van de wet en volgens Marlou Visser zouden alleen vrouwen een stem mogen hebben in dit debat.