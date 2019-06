Ⓒ Jan van Eijndhoven

Scheveningen - Nederland maakt zich op voor een hete tropische zaterdag. Met temperaturen die de dertig graden of hoger zullen aantikken, is de verwachting dat men er massaal op uit zal trekken om verkoeling te zoeken in het water of in het zonnetje te genieten tijdens een fietstochtje, op een festival, een terrasje, langs de waterkant, het strand of in een stadspark.