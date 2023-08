’Nederlandse vrouw (49) dood op bed aangetroffen in Mexicaans hotel’

Dat melden Mexicaanse media. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken gaf in de ochtend aan navraag te zullen doen, maar een woordvoerder kon in de loop van de dag nog geen nadere toelichting geven over een landgenoot die bij het drama zou zijn omgekomen.

Puerto Escondido is een badplaats in deelstaat Oaxaca, in het uiterste zuiden van Mexico, die steeds populairder wordt bij toeristen, onder andere bij surfliefhebbers. Volgens het politierapport belden werknemers van hotel Carruiz aan de straat Primera Norte dinsdag om tien uur ‘s avonds naar haar kamer, maar nadat onze landgenote na geruime tijd nog altijd niet opnam besloot personeel de kamer te betreden. De schok was groot nadat de Nederlandse op bed dood werd aangetroffen. Daarop werd meteen alarm geslagen en kwam zowel de politie als de ambulancedienst naar het kleine hotel. De plaats delict werd meteen afgezet door agenten zodat onderzoek kon worden gedaan.

Autopsie

Paramedici van het Mexicaanse Rode Kruis die ter plaatse kwamen, zagen al snel dat vitale functies van de vrouw waren uitgevallen, zo meldt het medium El Imparcial. Vervolgens werden opsporingsambtenaren naar het hotel gehaald, die de kamer uitkamden op zoek naar aanwijzingen voor een misdrijf. Op het eerste gezicht vertoonde de vrouw geen sporen van geweld. Haar lichaam werd uit de kamer gehaald en overgebracht naar de gemeentelijke medische dienst om autopsie te kunnen verrichten.

De toeriste, die uit Den Haag zou komen, leek braaksel in haar mond te hebben en is mogelijk daardoor gestikt. Ook in haar neus werden resten van braaksel gevonden. Wat de oorzaak daarvan is werd nog niet helemaal duidelijk. Het onderzoek duurt voort.