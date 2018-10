Model Maxime groeide zelf ook op in pleeggezinnen

Omdat haar moeder borderline had en haar vader vanwege financiële problemen niet voor haar kon zorgen groeide ze op in meerdere pleeggezinnen. "Ik ging op mijn derde van mijn moeder naar mijn vader. Na enkele jaren moest ik naar een pleeggezin.

PLEEGGEZINNEN

In ongeveer vijf jaar heb ik meerdere pleeggezinnen gehad. Vervolgens ben ik al erg jong op mezelf gaan wonen. Iemand die niet in een warm gezin opgroeit, wordt best wel hard. Zo ging ik me afsluiten, schakelde alle knoppen uit en was er gewoon. Ik ging daar waar ik kon gaan.

Ik stond als het ware 'uit'; uitte niet snel meer mijn gevoel. Mijn moeder overleed toen ik 19 jaar was. Toen ze overleed, had ik al slecht contact met haar, dat vond ik heel erg. Maar ik wist ook dat het gewoon onmogelijk was.

GETUIGE

Mijn vader leeft nog wel. Daar heb ik nu sinds zeven jaar wel fijn contact mee. Ik heb geen contact meer met mijn pleeggezinnen. Doordat je zo snel volwassen wordt ontgroei je mensen ook.

Een tijdje terug vroeg hij of ik zijn getuige wilde zijn waarop ik instemde. Hij begon te huilen van blijdschap. Ik zie dan hoe gelukkig ik hem maak door in zijn leven te zijn. Daar doe ik het voor.

'Het is altijd hetzelfde groepje ouders dat helpt'

VERGETEN KIND

Ik heb leuke tijden gehad bij gezinnen maar ook minder leuke tijden. Toch ben ik heel dankbaar voor alle mensen die mij hebben opgevangen en in huis hebben opgevangen.

Nadat ik advertenties zag van Stichting het vergeten kind wilde ik ook iets voor die kinderen gaan doen. Ik nam contact op met de stichting waarna ze me uitnodigden om te jureren bij het Filmfestival: kinderen hadden een filmpje gemaakt over hun thuissituatie. Daarop ging ik ook een film voor hen maken (met prachtige muziek van Wende, red.)."

POSITIEVE DRAAI

Met haar eigen film probeert ze 20.000 euro op te halen voor de stichting. "In de film deel ik mijn verhaal, maar dan niet om te benadrukken hoe erg het is om een pleegkind te zijn.

Je hoort vaak van 'Oh dan heb je het zo slecht' of 'Dan heb je vast een achterstand'. Mensen vinden het zielig en erg. Maar ik wil laten zien dat je desondanks een positieve draai aan je leven kunt geven, zoals ik zelf heb gedaan."

Bibian ging van maat 52 naar maat 36: Ik denk nu dat ik een leukere moeder ben