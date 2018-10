Motorrijder bij Barendrecht verongelukt

De politie behandelt de zaak als een verkeersongeval, maar weet niet wat er precies is gebeurd. Het ongeval had vermoedelijk dinsdagavond of in de nacht van dinsdag op woensdag plaats. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf of betrokkenheid van anderen, meldt de politie.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik