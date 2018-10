Koning op stap met kabinet

Nu wil hij ook een kijkje nemen in de praktijk van hun werkgebied.

Het spits werd vanochtend afgebeten in Amersfoort, waar de koning samen met vicepremier en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) langs ging bij verpleeghuis Sint Elisabeth, waar ouderen met dementie zorg ontvangen.

Focus van de visite was hoe een zorgorganisatie een achterstand in kwaliteit kan ombuigen naar goede zorg. Het verpleeghuis kwam de afgelopen jaren onder verscherpt toezicht te staan omdat de zorg onder de maat was.

’De perfecte plek’

Inmiddels is de instelling er weer bovenop. Het ministerie van Volksgezondheid vond het verpleeghuis daarom de perfecte plek om de koning te laten zien in het kader van pogingen de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren, een speerpunt van het kabinet.

Willem-Alexander en minister De Jonge spraken met bewoners van Sint Elisabeth en met hun familieleden en verzorgers.

Tot ver in het nieuwe jaar staan nog meer gezamenlijke visites op het programma van koning en leden van het kabinet, bijvoorbeeld op het terrein van onderwijs en justitie.