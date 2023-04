Pieter Baan Centrum: ’Moordverdachte Donny M. verminderd toerekeningsvatbaar’

Het rapport met de bevindingen heeft het Pieter Baan Centrum onlangs gedeeld met justitie. Hierin adviseren deskundigen de rechtbank om bij een mogelijke veroordeling een tbs-maatregel op te leggen, naast een eventuele gevangenisstraf.

De advocaten van Donny M. willen niet reageren op de uitkomst van het Pieter Baan-onderzoek. Ook advocaat Phil Boonen, die de familie van Gino bij staat, kan er nog niks over zeggen. „Ik ken de stukken en de conclusie niet”, aldus Boonen.

Trapveldje

Gino werd op 1 juni vorig jaar voor het laatst in leven gezien toen hij aan het voetballen was op het trapveldje in Kerkrade. Drie dagen later eindigde de zoektocht in Geleen in het huis van Donny M. Gino werd op slechts enkele honderden meters van de woning van Donny M. gevonden. De verdachte bekende even later dat hij Gino heeft ontvoerd, misbruikt en gedood.

Donny M. heeft al een lange problematische psychiatrische geschiedenis. Als minderjarige is hij al eerder veroordeeld voor onder andere poging tot doodslag wegens het gooien van een tegel naar een rijdende auto in 2015, maar ook voor het misbruiken van een tienjarige jongen in 2017. Voor dat laatste vergrijp kreeg de 23-jarige verdachte 139 dagen jeugdgevangenis en voorwaardelijke jeugd-tbs opgelegd.

Donny M. komt op 10 mei voor de vierde keer voor de rechter in de zaak-Gino. Dan wordt ook de inhoud van het Pieter Baan-rapport uitgebreid besproken. Tot die tijd wil justitie niets kwijt over de inhoud van die rapportage.