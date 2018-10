Man (25) opgepakt voor dood stagiair Amsterdam

De schutters hadden het waarschijnlijk niet op hem gemunt, maar op de toen 19-jarige Gianni L. Hij raakte gewond, maar overleefde het wel.

Op het moment van zijn aanhouding zat de verdachte al vast op verdenking van betrokkenheid bij een andere zaak. Zo zou hij, ruim een week voor de dood van Bouchikhi, ook de schutter zijn geweest bij een schietincident aan het Maarsenhof in Amsterdam-Zuidoost.

De jongen werd op 26 januari van dit jaar onder vuur genomen in een buurthuis op Wittenburg en overleed aan zijn verwondingen.

De recherche vermoedt dat de verdachte een van de schutters is.

Honderden mensen liepen in februari mee in een stille tocht voor de doodgeschoten Mohammed. Ze waren geschokt dat de kogelregen zich had voorgedaan in een buurthuis voor de ogen van veel kinderen.

Bekijk ook: Beloning gouden tip doodgeschoten stagiair

Bekijk ook: Familie doodgeschoten stagiair doet verhaal

Speeltuin Wittenburg in de wijk Wittenburg, waar Mohammed Bouchikhi is doodgeschoten. Ⓒ ANP