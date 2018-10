Dreiging extreemrechts geen aanleiding voor direct ingrijpen

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) meldt naar aanleiding van zorgen bij Tweede Kamerleden dat ze deze met minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gaat bespreken. ,,We gaan er nu geen conclusies aan verbinden. Er is meer sprake van een trend dan een acute wijziging.’’ Ollongren zegt die trend wel nauwlettend te volgen. ,,Als daar een dreiging uit voortvloeit wordt daar wel wat aan gedaan.’’

D66-Kamerlid Kees Verhoeven vindt dat het brandrapport van de AIVD niet te lichtzinnig moet worden opgevat. ,,Als de AIVD die trend beschrijft, vind ik dat een doorbraak. Dat rechtvaardigt een kabinetsreactie.’’ Na aandringen komt die reactie er. Ollongren benadrukt dat het uiteindelijk aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) om te bepalen wanneer ’de trend’ echt tot ingrijpen dwingt.

Borrels

Dinsdag waarschuwde de inlichtingendienst voor toenemende dreiging door extreemrechts. Er zijn zorgen dat die dreiging omslaat in geweld en er wordt een toegenome interesse in wapens geconstateerd bij extremisme. PVV-Kamerlid Martin Bosma maakte zich vooral druk over de definitie van een rechtse extremist. ,,Als ik lees dat rechtse extremisten graag naar borrels gaan en moeite hebben met de islam, ben ik dat ook.’’