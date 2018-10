Verdachte weduwe Tjeerd van Seggeren langer vast in moordzaak

Woensdag behandelde de rechtbank in Leeuwarden haar inmiddels vierde poging om het voorarrest op te heffen. De vrouw, die sinds december vastzit, ontkent en vindt dat er te weinig bewijs tegen haar is.

De rechtbank wees het verzoek opnieuw af omdat er wel voldoende verdenking bestaat. Er zou mogelijk dezelfde verf zijn aangetroffen op het lichaam van Van Seggeren en in de auto van de vrouw. Hier wordt momenteel onderzoek naar verricht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Het rapport wordt over enkele weken verwacht. Ook is uit telefoongegevens gebleken dat het stel in elkaars buurt was rond het sterfmoment. Tevens blijken verklaringen van de weduwe niet te kloppen. De vrouw heeft onder andere verklaard dat zij haar man in de nacht van de dood tientallen malen zou hebben proberen te bellen. Onderzoek wijst uit dat er geen enkel telefooncontact is geweest.

Het lichaam van Van Seggeren (37) werd op de ochtend van zondag 9 juli 2017 met hoofdwonden aangetroffen in een weiland bij het Friese dorp Zwaagwesteinde. Hij had de avond ervoor een muziekfestival bezocht.

De schoonmoeder van Van Seggeren werd afgelopen augustus aangehouden toen zij een pro-formazitting in de zaak wilde bijwonen. Zij kwam na enkele dagen weer vrij, maar wordt nog wel verdacht van betrokkenheid bij de dood.

Tjeerd van Seggeren Ⓒ Politie Fryslan