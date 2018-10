Jorritsma lijsttrekker VVD Eerste Kamer

Jorritsma zegt trots te zijn dat de partij haar heeft voorgedragen. „Het is een uitdaging, maar vooral een groot voorrecht.”

Jorritsma, die vicepremier, minister van Economische Zaken en minister van Verkeer en Waterstaat was, zit sinds juni 2015 in de senaat. Daarvoor was ze burgemeester van Almere. Nog geen half jaar na haar toetreding tot de Eerste Kamer volgde ze Loek Hermans op als fractievoorzitter.