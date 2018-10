’Bedrijf Stint sleept minister voor rechter’

De directeur van het bedrijf, Edwin Renzen, ontkent dit echter tegenover De Telegraaf. Hij liet eerder wel aan deze krant weten dat hij het niet eens is met het besluit van de minister om alle Stints, ofwel elektrische bakfietsen, van de weg te halen.

Het ministerie van Infrastructuur besloot maandag de Stint voorlopig langs de kant te zetten na voorlopig onderzoek naar de elektrische bolderkar. Dat onderzoek van de ILT, NFI en politie volgde op het fatale ongeluk in Oss van 20 september. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de kar waar tien kinderen in kunnen door een kabelbreuk op hol kan slaan en dat het lastig is om hem dan tot stilstand te brengen. Ook zou het motorvermogen zijn verhoogd zonder overleg met het ministerie.

Eigenaar Renzen zei de afgelopen dagen tegen De Telegraaf al dat hij het verbod niet begreep. Zijn bedrijf probeerde de problemen met de kabels na te bootsen, maar ’heeft die niet waargenomen’. „We kregen geen inzage in het precieze onderzoek dat het ILT heeft gedaan, waardoor we het niet verder konden onderzoeken”, aldus Renzen. Volgens hem heeft de RDW, de instantie die bepaalde of de Stint de weg op mocht in 2011, niet naar de mogelijkheid van een kabelbreuk gekeken.

Ook is in het achtjarig bestaan van de Stint nog nooit sprake geweest van dat probleem, zegt hij. Om die reden weigerde hij dan ook zelf over te gaan tot een terugroepactie.

„We hebben meer informatie gegeven aan de ILT, en ik heb niet het gevoel dat ze die informatie hebben meegenomen. Ze baseren zich op een theoretisch probleem en koppelen dat aan een proces-verbaal wat later is teruggetrokken”, verwijst hij naar een dossier van de politie waarin een Stint-euvel voorkomt dat sterk doet denken aan de door het ILT genoemde kabelbreuk.

Dat het motorvermogen is verhoogd, klopt wel, zegt Renzen. Aangezien hij binnen de grenzen bleef van wat mag met een ’bijzondere bromfiets’, heeft Stint dat niet gemeld.