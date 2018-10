Boomstam valt van trailer door dak auto

Ⓒ Redactie District8

MAASDIJK - Een met boomstammen geladen trailer is gekanteld op de Maasdijk (N220) in het Westland. Een van de boomstammen ging door het glazen dak van een auto. De politie liet weten dat de bestuurder van het voertuig lichtgewond raakte en medisch is onderzocht.