’Ragas in Zuid-Afrika is pure geldverspilling’

Wat het gezin Ragas voor RTL4 allemaal betekend heeft weet ik niet, maar het heeft ze met het hele gezin van maar liefst zes personen (man, vrouw en vier kinderen) een fantastische vakantie opgeleverd.

Met z'n allen betaalt naar Japan, Indonesië en nu Zuid-Afrika, is een wereldreis die bepaald niet iedereen zich kan veroorloven. En als het gezin zich nou op enige wijze kon meten met de vakkennis op dit terrein zoals Floortje Dessing of Chris Zegers, oké, maar het tegendeel is waar.

Het gezin Ragas op deze manier op vakantie sturen, tot vermaak van de kijker, is pure geldverspilling, zelfs voor de commerciële tv-zenders.

Wim Buts, Purmerend