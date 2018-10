1 / 2 1 / 2

Door mee te doen met de prijsvraag van het magazine ’Alphenmagjezien’ won ik 2 vrijkaartjes voor het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Zonder er erg in te hebben was de geldigheidsduur verlopen, maar met één telefoontje naar Berber van genoemd museum zouden de entreekaartjes bij de kassa voor ons klaar liggen, zodra wij ons na een fijne fietstocht zouden melden.