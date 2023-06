Premium Het beste van De Telegraaf

Kat Bo neergeschoten in Oosterwolde: ’Dit is bizar, daar spelen ook kinderen’

Door Henk Vondeling Kopieer naar clipboard

Bo, met een verlamd achterlichaam. De kater is inmiddels ingeslapen. Ⓒ dvhn

OOSTERWOLDE - Margriet Rinsma uit Oosterwolde is er nog steeds beduusd van: woensdag werd ze gebeld door de dierenarts. Haar kat – Bo is zijn naam – die al enige dagen vermist was, was gevonden door gemeentewerkers en was half verlamd aangetroffen. Na een scan bleek de kat te zijn neergeschoten.