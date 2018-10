Kinderdagverblijf spant kort geding aan tegen minister om Stint-verbod

„Er is onvoldoende onderzoek gedaan om zeker te weten dat dit probleem ook op andere Stints van toepassing is”, zegt Van Bentem. „Als een vliegtuig een stuk schroefje heeft, doe je er toch alles aan om dat schroefje te vervangen, in plaats van alle vliegtuigen op de grond te houden? Mijn indruk is dat de minister een zondebok zoekt, als reactie op het tragische treinongeluk in Oss. Maar daarmee draai je de dramatische gebeurtenis niet terug.”

Belangen van gebruikers genegeerd

Er is volgens de jurist geen rekening gehouden met de belangen van de Stint-gebruikers. Want de eigenaresse van kinderdagverblijf ’Het Kinderstraatje’ Mies van Zundert heeft geen rijbewijs en moet daarom ander vervoer regelen, wat extra kosten met zich meebrengt. „Want anders zou je de kinderen moeten laten lopen. Maar dat levert weer gevaarlijke situaties op. Stel dat een kind de weg op schiet, dan is de gastouder gewoon verantwoordelijk”, stelt Van Bentem.

Volgens hem is de minister in korte tijd snel van mening veranderd. Een dag na de ramp op 20 september, waarbij vier kinderen om het leven kwamen, schreef Van Nieuwenhuizen nog in een brief aan de Tweede Kamer dat ze geen aanleiding zag voor een Stint-verbod.

Maandag bleek dat anders te liggen. Het ministerie van Infrastructuur besloot de Stint tot nader order langs de kant te zetten na voorlopig onderzoek van de ILT, het NFI en de politie naar de elektrische bolderkar. Uit dat eerste onderzoek blijkt dat de kar waar tien kinderen in kunnen door een kabelbreuk op hol kan slaan en dat het lastig is om hem dan tot stilstand te brengen. Ook zou het motorvermogen zijn verhoogd zonder overleg met het ministerie.

Mocht achteraf blijken dat de genoemde gebreken in het onderzoeksrapport representatief zijn, dan legt Van Bentem de verantwoordelijkheid bij de Stint-fabrikant. „Die had destijds de productiefouten, zoals de gebrekkige 0-kabel, moeten opmerken. Ook had het voertuig dan nooit toegestaan mogen worden op de openbare weg.”

Hij pleit in dat geval voor een schadevergoeding, vanwege de extra kosten voor kinderdagverblijven. „Òf de minister òf de fabrikant is aansprakelijk, zoveel is duidelijk.” Maar Van Bentem eist nu vooral dat het Stint-verbod onmiddellijk herroepen wordt, in ieder geval totdat er meer onderzoek gedaan is.

Het kan nog enkele dagen tot weken duren voordat het kort geding bij de voorzieningenrechter Midden-Nederland dient. Het ministerie geeft aan nog geen bericht van de rechter te hebben ontvangen.

Stint zelf niet naar rechter

Eerder op woensdag ging het nieuws dat Stint zelf de minister voor de rechter sleept om het verbod te bestrijden. Dat klopt niet, zegt Stint-directeur Edwin Renzen tegen De Telegraaf. Het bedrijf wil graag met het ministerie om tafel en heeft geen rechtszaak aangespannen. Er is contact met het ministerie om meer informatie te krijgen, zegt hij. ,,Er is niks aangevraagd bij de rechtbank. Natuurlijk kijken we ernaar, maar in eerste instantie willen we het oplossen door te praten. Vechten is voor ons geen strategie. Wat hebben we eraan om de minister tegen ons in het harnas te jagen?’’

Renzen zei de afgelopen dagen wel dat hij het verbod niet begreep. Zijn bedrijf probeerde de problemen met de kabels na te bootsen, maar ‘heeft die niet waargenomen’. ,,We kregen geen inzage in het precieze onderzoek wat het ILT heeft gedaan, waardoor we het niet verder konden onderzoeken’’, aldus Renzen. Volgens hem heeft de RDW, de instantie die bepaalde of de Stint de weg op mocht in 2011, niet naar de mogelijkheid van een kabelbreuk gekeken.

Ook is in het achtjarig bestaan van de Stint nog nooit sprake geweest van dat probleem, zegt hij. Om die reden weigerde hij dan ook zelf over te gaan tot een terugroepactie. ,,We hebben meer informatie gegeven aan de ILT, en ik heb niet het gevoel dat ze die informatie hebben meegenomen. Ze baseren zich op een theoretisch probleem.’’

Dat het motorvermogen is verhoogd, klopt wel, zegt Renzen. Aangezien hij binnen de grenzen bleef van wat mag met een ‘bijzondere bromfiets’, heeft Stint dat niet gemeld.