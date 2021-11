Dit weekend grote kans op natte sneeuw

Een klein lagedrukgebied bij IJsland komt donderdag onze kant op en zorgt komend weekend voor koudere lucht en toenemende (winterse) neerslagkansen. Mogelijk kan het vrijdagmiddag- of avond al kort hagelen of nat sneeuwen. Zaterdag wordt het mogelijk overdag nauwelijks warmer dan 3 tot 5 graden. Volgens Weer.nl is het zelfs niet uitgesloten dat in de loop van zaterdag of in de nacht naar zondag lokaal een dun sneeuwdek kan ontstaan.

Toch is er nog verschil in wat verschillende weermodellen laten zien. Volgens het Europese model valt de meeste (natte) sneeuw in België, maar krijgen Zeeland en Zuid-Limburg ook hun portie. Het Duitse weermodel wijst juist het noorden en oosten van ons land aan waar het in de nacht naar zondag kan sneeuwen. In het noordoosten zou het daardoor tot een dun sneeuwlaagje kunnen komen.

Regionaal vorst

In de nacht naar zondag daalt de temperatuur tot dicht bij het vriespunt en kan het regionaal licht vriezen. „Vooral in de kustprovincies is kans op een winterse bui met naast regen ook korrelhagel. Hierdoor is plaatselijke gladheid niet uitgesloten”, aldus Van der Linden.

Zondag blijft het fris en nat. „Met een noordwestenwind trekken enkele buien over het land, vooral als je aan de westkust woont kan je er een paar verwachten. Er zijn ook lange droge perioden waarin de zon kan doorbreken. Ook dan ligt de gevoelstemperatuur dicht bij het vriespunt en is een dikke winterjas aan te raden.”