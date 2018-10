Poetin haalt uit: Skripal was een verrader

Skripal werd in 2006 in Rusland door een militair tribunaal tot dertien jaar cel veroordeeld wegens spionage voor het Verenigd Koninkrijk. Hij werd vier jaar later samen met drie anderen in een spionnenruil uitgewisseld tegen tien Russische agenten die in de VS vastzaten.

Het Kremlin heeft steeds ontkend achter de moordaanslag met novitsjok te zitten. Toch maakte Poetin, die heeft gewerkt voor inlichtingendienst KGB, geen geheim van zijn afkeer voor de oud-spion. „Hij heeft zijn moederland verraden”, zei de Russische president. „Hij is gewoon een schoft. Dat is alles.”

