’Medicijnen kunnen veel goedkoper’

Maar deze farmaceuten maken jaarlijks nog steeds miljarden winst, dus zijn onze onderhandelingen dan wel zo goed geweest? Het verbaast mij nog steeds dat het medicijn Concor 5 dat in Nederland vaak werd voorgeschreven, in Zuidoost-Azië goedkoper is dan hier. Wellicht moeten wij geen vergelijking maken met andere Europese landen, maar met de wereld.

De bedongen kortingen stellen niets voor. De prijzen voor bepaalde medicijnen zijn (volgens mij) nog steeds onverantwoord hoog om aan te schaffen c.q. verstrekken.

Wellicht meer druk uitoefenen op de farmaceuten, want alleen Noord-Amerika en Europa zijn hun best betalende klanten. Anders Europees besluiten medicijnen niet aan te schaffen. U staat versteld hoe snel farmaceuten dan overstag zullen gaan. Want een winstwaarschuwing zou dramatisch zijn voor hun aandelenkoers.

Of een andere manier van onderhandelen hanteren om het doel te bereiken, in plaats van per land over aankoopprijzen met farmaceuten te onderhandelen. In mijn visie kunnen de uitgaven aan medicijnen onder de 5 miljard worden teruggebracht.

Piet de Jong, Breda