Meisje (13) raakte zwanger na misbruik door vader, broertje mishandeld

De zaak kwam vorig jaar aan het licht toen de vrouw met haar drie kinderen het huis ontvluchtte. De oudste dochter, die dertien jaar was, bleek zwanger te zijn. Na een abortus bleek uit DNA-onderzoek dat de verdachte, Falmas A., de vader van de baby was.

A. verklaarde dat niet hij maar de moeder het meisje zwanger had gemaakt door zijn sperma in te brengen, maar dat vond de rechtbank in Roermond niet geloofwaardig.

De rechtbank achtte bewezen dat A. zijn dochter een half jaar lang meermalen heeft misbruikt en zijn vrouw en zoon heeft mishandeld. Het meisje is nog altijd in behandeling om het misbruik te verwerken.