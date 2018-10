Reageerbuisleeuw zorgt voor ophef in Zuid-Afrika

Met de leeuwtjes Victor en Isabel gaat het uitstekend. De welpjes kwamen eind augustus ter wereld en vullen hun dagen in het Ukutula beheercentrum met rollebollen en slapen. Onderzoekers van de Universiteit van Pretoria zijn blij met het succes na achttien maanden te hebben gezocht naar de eerste reageerbuisleeuw.

De onderzoekers presenteren het resultaat als nieuwe hoop voor de onder druk staande diersoort. In veel Afrikaanse landen is de leeuw al compeet verdwenen. En in twee decennia nam het aantal in het wild levende exemplaren met bijna de helft af tot nog ongeveer twintigduizend. ,,Als we niets doen, wacht hen uitsterving’’, zegt onderzoeksleider André Ganswindt tegen persbureau AFP.

Maar voortplanten is nou net niet het probleem bij leeuwen, werpen critici tegen. Negentien natuur- en toerismeorganisaties hebben dat per gezamenlijke brief aan de Zuid-Afrikaanse universiteit laten weten.

,,We hebben al achtduizend leeuwen in gevangenschap leven in Afrika’’, stelt de Nederlandse natuurkenner Louise de Waal tegenover De Telegraaf. ,,Die worden gebruikt om te knuffelen, om ermee te lopen en een aantal eindigt als trofee tijdens een uitgezette jacht.’’

Het is de eerste keer dat wetenschappers erin slagen leeuwen via KI ter wereld te brengen. Ⓒ FOTO AFP

Volgens De Waal zijn leeuwen in gevangenschap het slachtoffer van een complete keten van attracties waaraan geld wordt verdiend. Na het knuffelen en jagen gaan de skeletten van dode dieren vaak richting China. ,,Het is allemaal legaal, maar moreel vinden veel mensen het niet aanvaardbaar.’’

Reageerbuisleeuwen zijn volgens de negentien organisaties, waaronder Green Girls in Africa - een onderneming in duurzaam toerisme van De Waal – geen antwoord op de bedreigde leeuwensoort. Om de wilde leeuw te redden is het veel belangrijker om de aantasting en versnippering van het leefgebied op het gehele continent tegen te gaan.

Helemaal nutteloos is de techniek echter niet. Mogelijk is de kunstmatige inseminatie ook mogelijk bij andere grote kattensoorten, zoals de tijger en de cheetah. ,,Het is een stuk extra gereedschap’’, stelt betrokken wetenschapper Imke Lueders