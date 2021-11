Premium Het beste van De Telegraaf

Peking oefent in het vernietigen van Amerikaanse carriers Vliegdekschepen in de Chinese woestijn

In de Chinese Taklamakanwoestijn zijn vanuit de ruimte heel duidelijk de conouren te zien van een destroyer uit de Amerikaanse Arleigh Burke klasse. Ook de rails waarop het doel zich moet bewegen zijn onmiskenbaar op de foto’s van de Maxar satelliet. Ⓒ AFP

PEKING - Midden in de Taklamakan woestijn in het noorden van China staat een gigantisch vliegdekschip. En het is niet het enige schip dat daar in de 270.000 vierkante kilometer grote zandwoestijn staat. Vanuit de ruimte hebben Maxar satellieten twee grote kruisers waargenomen in dezelfde woestijn, die verdomd veel lijken op schepen uit de Amerikaanse Arleigh Burke klasse, die met zijn geleide wapensystemen een geduchte tegenstander is voor elke zeevarende natie.