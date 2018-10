Bij deze bedrijven zijn man en vrouw het meest gelijk

Equileap vergeleek ruim 3000 bedrijven met een beurswaarde van $2 miljard (€1,73 miljard) uit 23 westerse landen en publiceert de 200 best presterende bedrijven daarvan in een lijst. Van de Nederlandse bedrijven scoort Unilever het best op plek 41. Uitgeverij RELX staat op plek 43, KPN op plek 54.

In de top 200 staan verder nog DSM (101), ING (169), Philips (179) en Aegon (193). Van de 23 onderzochte landen scoort Nederland redelijk goed, plek 4.

Meer kansen

Het best presterende bedrijf is verrassend genoeg automaker General Motors, gevolgd door cosmeticabedrijf L’Oréal.

In het algemeen dringen vrouwen steeds vaker door tot de top van grote bedrijven. Bij de bedrijven in de top-200 van Equileap is nu een op de drie bestuursleden vrouw (34%), dat was vorig jaar nog 30%. Een op de vier directeuren is vrouw, dat was vorig jaar een op vijf.

Toch is er nog veel ruimte voor verbetering, concludeert de belangenorganisatie. Vooral op het gebied van gelijke betaling en eerlijke vergoeding kunnen Nederlandse bedrijven het beter doen. Op het gebied van training en carrièreperspectieven en werving & selectie doet Nederland het juist goed.

