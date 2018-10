Uitslag stelling: ’Verjaardag voor huisdier’

Een extra bot voor de hond, een nieuw speeltje voor de kat of een lekkere wortel voor het konijn. Velen zien 4 oktober als een dag om het geliefde huisdier eens extra te knuffelen en lekker in de watten te leggen. „Dierendag kan een speciale dag zijn om je dier te verwennen, vooral voor kinderen. En een goed initiatief om aan de dieren te denken”, stelt een uitgesproken dierenvriend. En een medestander betoogt: „Dierendag is een soort verjaardag voor je huisdier. Gewoon leuk.”

De meeste stellingdeelnemers zijn zeer toegewijd aan hun viervoeter en roemen de onvoorwaardelijke loyaliteit van hun beest. Zo verzucht een echte fan: „De hond is je beste vriend! Onbaatzuchtig en altijd alles doen voor het baasje! Wie kan daar nu niet van houden?” De helft van de respondenten heeft overigens een voorkeur voor een hond, direct gevolgd door kattenliefhebbers (24 procent).

De liefde gaat zo ver dat de meesten (82 procent)hun trouwe huisdier beschouwen als lid van het gezin. Eén van hen vertrouwt ons toe: „Ik heb mijn hele leven al dieren. Je krijgt er heel veel liefde van, dag in dag uit. Altijd worden wij hartelijk begroet als wij thuiskomen. Het is gewoon een kind van je, die verzorg je toch ook altijd?”

De huisgenoot is vaak zo dierbaar dat één op de vijf deelnemers zegt niet zonder ’woefie’ of ’poekie’ op vakantie te gaan. En nog eens 19 procent mist hem of haar enorm tijdens een tripje.

Niet verwonderlijk is het dan ook dat als de huisgenoot de geest geeft, velen helemaal van de kaart zijn. „Mijn hond is al tien jaar geleden overleden, daar heb ik heel veel verdriet van gehad, bijna hetzelfde verdriet als bij mijn vrouw die vrij jong is gestorven. Mijn ervaring is, dat je in het algemeen meer liefde ontvangt van je huisdier dan van de mensen om je heen”, stelt een deelnemer. Bij rouwen om een huisdier komen dezelfde emoties vrij als bij het rouwen om een naaste, denkt meer dan de helft.

Toch roept dierendag ook veel weerstand op onder veel respondenten. De meeste tegenstanders vinden 4 oktober te veel in het teken staan van de handelsgeest. Zo foetert een opposant: „Alleen maar commercie, net zoals Vaderdag, Moederdag en Valentijnsdag.” En een andere criticaster vindt: „Maak van dierendag een vegetarische dag dan is het pas echt dierendag.”

Velen vinden 4 oktober als speciale dag onzin want je moet elke dag goed zorgen voor je huisdier(en). „Mijn hond krijgt vaak een extra kluif of koekje en wordt dagelijks verwend met knuffels en wandelingen omdat hij dat verdient, en niet enkel met dierendag”, benadrukt iemand.

Slechts enkelen hebben moeite met de liefde voor (huis)dieren. Zo stelt iemand: „De overdreven dierenaffectie stijgt in dit land boven de grens van het belachelijke uit. Probeer eens in het buitenland te verklaren waarom wij een Partij voor de Dieren hebben. Een dierentuin is en blijft een bewegende menukaart.” En een ander valt bij: „Dat rare gedoe rond de Oostvaardersplassen. Het zijn geen mensen maar gewoon dieren.