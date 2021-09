Advocaten liquidatieproces: geheugen kroongetuige Tony de G. hapert

De advocaat van hoofdverdachte Greg R. - hij wordt gezien als een soort godfather en prominent lid van de motorclub - vroeg de kroongetuige naar het moment dat hij er weet van had dat een Turkse man geliquideerd moest worden. „Bij een verhoor afgelopen januari zei u dat u het niet meer wist. Vandaag zegt u ineens met grote stelligheid dat u het wel weet”, aldus advocaat Christian Flokstra.

„Ik heb moeite om dingen in een bepaalde tijd te plaatsen”, reageerde de kroongetuige. Advocaat Flokstra vroeg zich al eerder hardop af of het drank- en drugsgebruik van De G. wellicht zijn geheugen heeft aangetast.

Ook over de reden waarom de Turkse man, Zeki Yumusak, dood moest, zou De G. wisselende verhalen hebben verteld. Donderdag vertelde de kroongetuige dat Yumusak had gestolen „volgens mij geld en drugs.” Op eerdere momenten had hij verteld dat hij de reden voor de liquidatie niet wist.

Vlucht

Het was de bedoeling dat De G. Yumusak zou doodschieten, volgens hem in opdracht van Greg R., medehoofdverdachte Delano R. en „een Turkse man.” De kroongetuige voerde wel een voorverkenning uit, maar vluchtte vervolgens naar Spanje omdat hij de liquidatie niet wilde uitvoeren. „Ik had toen al besloten: ik ga weg en laat alles achter me.” Uiteindelijk werd de man alsnog in Rotterdam op 25 juli 2017 vermoord. Het is niet duidelijk wie de schutter was.

Het liquidatieproces met de naam Eris begon vorige week aan de inhoudelijke behandeling. Daarvoor zijn maar liefst 64 dagen uitgetrokken. De rechtbank verwacht pas volgend jaar juli uitspraak te doen.

Hoofdverdachte in Eris is Delano ’Keylow’ R., voorman en oprichter van de inmiddels door de rechter verboden motorclub. Hij zou hebben gefungeerd als moordmakelaar voor onder meer de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi.

Taghi is geen verdachte in Eris, wel in het andere grote liquidatieproces Marengo. Dat gaat volgende week weer verder na een zomerstop.