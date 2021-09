Hoofdverdachte liquidatieproces Caloh Wagoh weigert ’moordchats’ te duiden

De rechtbank hield R. een lange reeks chats voor. Het belastende materiaal is gevonden op laptops van R. Het is gefilmd en gefotografeerd door R. en opgeslagen. Volgens justitie communiceerde R. met onder anderen Ridouan Taghi (hoofdverdachte in een ander groot liquidatieproces, Marengo). R. zou moordopdrachten van Taghi hebben aangenomen. Voor de uitvoering daarvan zou hij drie moordcommando’s tot zijn beschikking hebben gehad.

R. zei dat de politie veel berichten verkeerd heeft uitgelegd. Hoe de teksten dan wel geïnterpreteerd moeten worden, wilde hij niet zeggen. „Ik ga hier niet zitten verzinnen wat iets betekent of niet betekent. Ik doe daar niet aan mee.” De chats waren onderzoeksmateriaal voor een documentaire die hij aan het maken was, verklaarde R.

Op de bij R. gevonden filmpjes is te zien hoe er door de gesprekken wordt gescrold. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft de hand kunnen identificeren die daarbij in beeld komt: die is van Delano R., aldus de deskundigen. Ook zijn er foto’s gevonden van R. waarop hij poseert met stapels bankbiljetten en wapens.

In het proces, Eris genaamd, staan in totaal 21 verdachten terecht. Het Openbaar Ministerie wees R. erop dat het bij hem gevonden materiaal heeft geleid tot verdenkingen tegen zijn medeverdachten. R. wees die suggestie van de hand. Volgens is hem is de strafzaak louter te wijten aan de kroongetuige in de zaak, Tony de G. Die heeft onder meer verklaard dat R. een dodenlijst wilde afwerken waarop vijftig namen stonden. Op één na zouden die mensen in opdracht van Taghi moeten worden geliquideerd.

R. is voorman en oprichter van de inmiddels verboden verklaarde motorclub Caloh Wagoh. „Een koelbloedige organisatie die in opdracht mensen vermoordt”, zo noemde het OM de misdaadbende die R. zou hebben geleid onlangs. „De ene moord volgt bijna de andere op.” De vijf liquidaties op de aanklacht tegen R. en de zijnen zijn binnen een tijdsbestek van zeven maanden gepleegd.