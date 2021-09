Liquidatieproces rond motorclub Caloh Wagoh kent lange adem

Volg de tweets van rechtbankverslaggever Saskia Belleman onderaan dit bericht.

In het Eris-proces staan verdachten terecht die een (leidinggevende) rol hadden bij motorclub Caloh Wagoh, onder wie kroongetuige Tony de G. Hoofdverdachte is Delano ’Keylow’ R., voorman en oprichter van Caloh Wagoh. Hij zou moordopdrachten hebben aangenomen van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in een ander groot liquidatieproces, Marengo.

De strafzaken hebben veel overeenkomsten. Beide zaken gaan over meerdere liquidaties en pogingen daartoe en in beide zaken heeft een kroongetuige zich gemeld. Marengo gaat echter over moorden voor januari 2017. Eris over moorden (en pogingen) die daarna werden gepleegd. Marengo ’eindigt’ met de vergismoord op Hakim Changachi begin januari 2017. Eris ’begint’ met de vermoedelijke vergelding voor deze vergissing, de moord op Justin Jap Tjong eind januari 2017.

Vooralsnog zijn tot en met februari volgend jaar 64 dagen gereserveerd in de rechtbank. In de huidige planning zal het Openbaar Ministerie in januari met de strafeisen komen, in februari mogen de advocaten van de verdachten daarop reageren. De uitspraak wordt juli volgend jaar verwacht.