Verdachte vermissing Haagse Nsimire komt vrij

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zich er woensdag niet tegen verzet om de man, die sinds 22 augustus vastzit, voorlopig vrij te laten. Het onderzoek loopt nog en de man blijft verdachte in beide verdenkingen, zegt een woordvoerder van het OM, maar er zijn onvoldoende redenen om hem vast te houden.

Gevonden na tip

Het meisje was van 27 juli tot en met 22 augustus onvindbaar. Op die dag trof de politie het meisje in goede gezondheid aan op straat, na een tip. Het OM verdenkt de man ervan dat hij haar heeft geholpen om zich schuil te houden, in ieder geval een deel van de vermissingsperiode. Dat betekent dat hij zich schuldig zou maken aan onttrekking van een kind aan het ouderlijk gezag. De Hagenaar werd in voorarrest gehouden, omdat er na een huiszoeking aanwijzingen waren voor ontucht.

De familie van Nsimire kreeg tijdens de zoektocht veel media-aandacht. Hoe het nu met het meisje gaat, zegt het OM niet in verband met de privacy.

Vervolging

De woordvoerder van het OM weet niet hoe lang het onderzoek nog gaat duren. Na afronding daarvan zal het OM een besluit nemen de man al dan niet te vervolgen en voor welke verdenking.

Onduidelijk is nog wat er precies is gebeurd in de drie weken die zij vermist is geweest. Volgens een familiewoordvoerder wil ze daar niets over zeggen omdat lotgenoten in dezelfde gesloten jeugdinstelling verblijven, tegen haar zouden hebben gezegd dat ze daar langer moet blijven als zij de waarheid vertelt.