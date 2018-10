Fles whisky voor bijna een miljoen verkocht

De onbekende koper telde bij veilinghuis Bonhams 848.000 pond (ruim 955.000 euro) neer voor de exclusieve whisky. Het is niet de eerste keer dat iemand diep in de buidel tast voor het gewilde drankje. Een andere fles ging eerder dit jaar voor ruim 814.000 pond onder de hamer in Hongkong. Dat was toen volgens Bonhams het hoogste bedrag dat ooit op een openbare veiling is betaald voor een Schotse whisky.

Kapot tijdens aardbeving

De whisky zat sinds 1926 in een vat en is in 1986 gebotteld. De naam verwijst naar kunstenaar Valerio Adami, die het etiket ontwierp. In totaal bestaan er maar twaalf flessen, waarvan er één naar verluidt in 2011 kapot is gegaan tijdens een aardbeving in Japan. Ook zou zeker één fles al soldaat zijn gemaakt.